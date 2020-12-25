網絡世界常有「照騙」，但一時騙得過網民，始終都要用真面目示人。日本有一位IG女神，最近受邀上電視節目，結果網民竟發現在電視見到的她與平日在IG見到的她相差甚遠，簡直判若兩人。

女神名叫Makimiku，今年23歲，由神奈川縣去到東京互作，現在是自由身模特兒。上月她受邀上電視節目《噂の！東京マガジン》挑戰煮中式炒飯，結果她真人一露面，未炒飯已「炒晒車」，與IG平時的圖片相差甚遠。網民留言指，果然不應該相信IG和抖音，這兩個應用程式簡直是「照騙天堂」。

Makimiku在網上的圖片很有仙氣。（IG@makimiku001）

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有人指修圖修這麼誇張比整容還差，因為整容的人起碼真人是好看的。不過亦有人覺得她真人看起來比IG的假照自然得多，反而顯得有點可愛，又有人表示喜歡她真人的樣子，真是各花入各眼。

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