聖誕節︱交換禮物原來有潛規則？即學兩大暗黑兵法Party出奇制勝

每年的聖誕節少不了的就是「交換禮物」活動，每個人各自準備不同禮物，用抽籤或遊戲等方式獲得別人的禮物，開獎後總是幾家歡樂幾家愁，最近就有網友在PTT分享自己悲慘的交換禮物經驗，令網友感嘆「一堆心機仔」、「超心機= =」。今天就來盤點一下交換禮物有哪些暗黑的小技巧，讓你可以贏得這場心機戰吧。

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注意「有沒有規定懲罰」

一名網友在PTT分享，跟一群朋友玩交換禮物，訂定禮物「價格50元上下」，大家要為每個禮物打分數，分數最低的送禮人要接受「鮮奶油洗頭」懲罰，原PO根據價格規定找了75元的禮物，沒想到大家都送175至375元的禮物，最後只好由原PO接受懲罰，不過他也不解「375元的東西也算50元上下嗎？」

文章一出引起熱議，許多網友點出關鍵在於「有可怕的懲罰」，「票選最爛禮物＋砸派處罰＝大家提高價碼準備禮物的原因，你太單純了」，網友指出，如果交換禮物明訂可怕的懲罰、會票選出「最爛禮物」，許多人就會故意送高價一點的禮物，避免自己淪為最爛禮物，因此如果不想被懲罰、被公開奚落是最爛禮物的話，就只好當心機鬼送貴一點的禮物了。

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跟朋友串通好

雖然交換禮物有趣的地方就在於「不知道自己會拿到什麼東西」，但如果你不想經歷這種不確定感，網友指出，其實有些人會在交換禮物時跟朋友串通好。

比方說之前有網友發問「同事腳很臭怎麼辦？」，就有網友開玩笑回答「交換禮物串通同事讓他抽到除臭襪＋除臭劑」，顯見交換禮物背後心機的運作；也有網友說交換禮物「真的有心要弄的話，要知道誰送什麼很容易」，所以在活動開始前，先找好朋友串通好，在抽禮物的時候互相使眼色暗示，也不失為一個心機技巧。

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