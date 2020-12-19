聖誕禮物2020｜同事不熟絡也別敷衍　參考網民意見送這3款得人心

又到了新一年的年末，讓我們花三秒時間感謝自己，努力活過了萬分險惡的2020，雖然人生可能沒甚麼長進，但是送禮物的功力絕對是要持續精進！聖誕節快到了，摸着你的良心問問，還在買爛禮物來交換嗎？ DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，發現過去三年來，每到12月都是爛禮物討論的高峰期，人生讓人崩潰的事情已經很多，千萬不要在歡樂時刻讓自己為難，買到、收到爛禮物真的有夠欠揍，只想怒翻無限個白眼，小心被列為拒絕往來戶！

聖誕禮物諗好送乜嘢未？

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不要到處雷！踩雷三大爛禮物揭曉

到底怎樣的禮物是「會踩雷的爛禮物」呢？DailyView網路溫度計曾整理出會讓收到的人森氣氣的20大交換禮物排行，前三名是糖果餅乾、馬克杯、絨毛玩偶，是不是一聽就覺得很不妙XD

爛禮物1：糖果餅乾

只能說讓大家有「真心換絕情」感受的，絕對是爛禮物第一名「零食類」啦！首先是口味問題不一定人人都接受，包裝普通還會挾帶寒酸感，更遑論是收到特價的即期品，真心讓人臉僵到爆！

爛禮物2：馬克杯

馬克杯近來已經成為指標性、人人避之唯恐不及的地雷禮物了！馬克杯說是日用品，其實只是放著堆灰塵，請問一個人是能用幾個杯子呀？而且馬克杯金額通常不高，不但沒有創意，更顯得小氣！

爛禮物3：絨毛玩偶

絨毛玩偶看起來很可愛、觸感舒服，聖誕節交換禮物時也經常出現，但除了把玩、當床頭裝飾外，難有其他功能還多佔了空間，最後經常被轉送或是成為下一場交換禮物「求脫手」的可憐蟲。送禮人人誇！質感三大好禮物出爐

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到底要怎麽在預算內買得好、買得妙，成功得到友情、愛情、職場的勝利組冠軍呢？網路溫度計已經幫大家做足調查囉！從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看好禮物的熱門關鍵字，小編整理出了相關三大禮物～送它們鐵定不會錯啦！

好禮物1-精品、時尚：精品包夾

俗話說的好，名牌雖然不必要，送了大家都想要！一顆精品包包是大家都會喜歡的禮物，有一種年末犒賞的感覺，向努力工作、用心生活的你說聲祝福與感謝！購買精品其實不一定要非常昂貴，像到百貨挑選一款精緻卡片夾，或是一條經典款T牌手鍊，就是許多人心中的夢幻逸品。

好禮物2-浪漫、氣氛：水氧機+全套精油

最近非常流行的水氧機，是聖誕節不可或缺的好禮物，不僅可以加濕空氣，加入精油之後還可以增添香味、放鬆身心，精油也是可聞可擦、飽含送禮者心意的好物，挑選好效果的精油，有療癒對方的意義，是很溫暖又有質感的禮物選擇。

好禮物3-專櫃、保養：專櫃保養品

如果可以把握重點，不要送太刁鑽的產品，其實有很多人喜歡專櫃保養品喔！相較開架式的產品，專櫃保養品不僅價值較高，也可能是對方捨不得買給自己的禮物，鎖定還在週年慶檔期的漢神百貨買得更划算！謹記小編貼心叮嚀，記得先看一下對方常用、或是想要下手的保養神物，才不會有膚質問題喔！

只能說「送禮送到心坎裏」真的不是白說的，不管是想要交新朋友、討好伴侶、跟同事搏感情，爛禮物會讓你想哭哭不出來，而一份好禮物絕對可以大大提升彼此的親密度～讓他們對你愛愛愛不完！

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