馮盈盈無暇去舊愛婚禮　網民怒數8大惡頂前度行為：強行派帖討厭

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首度擔任《萬千星輝頒獎典禮2020》司儀的馮盈盈，被問到舊愛Martin即將結婚，兩人是否仍有聯絡時，馮盈盈指「我哋分咗手都係朋友嚟」，並大方祝福二人百年好合，連生貴子。至於問會否出席婚宴，她直言當日有工作安排，所以不會出席。

《#後生仔傾吓偈》節目截圖

究竟分手後能成為朋友嗎？有網民指「前度是最可怕的生物」，不論是自己的前度，還是現任男/女朋友的前度，一但成為了前度，一切都回不去了⋯⋯以下8個前度分手後的踩界行為，有哪一種你不幸經歷過呢？

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同場加映：9幅常用Meme梗圖主角大起底　加油BB已長大、假笑男孩紅到去內地

近幾年流行的網絡Meme（迷因）已是被習已為常的表達方式。手機WhatsApp貼圖會用到、Facebook、Instagram等社交平台都經常見到，大家或許見過甚至用過，但又知不知道他們是誰，以及這些梗圖的出處呢？以下9幅超常用的迷因主角大起底，你認識多少？

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