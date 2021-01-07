謝安琪（Kay）日前約滿離開麥浚龍（Juno）旗下娛樂公司，結束二人3年的合作；Juno及後在個人IG寫道：「還是與專業頂尖的合作好。」由於早前二人不和傳聞再引網民猜測，更有人留言指他小器，「今日呢句已經唔算係暗示，太X寸」。

謝安琪與麥浚龍早前因工作和續約多次傳出不和，謝安琪日前約滿離開麥浚龍旗下公司，Juno在個人IG寫道：「完成了今天工作的首天部份。質感質素這回事，還是與專業頂尖的合作好。倦意說晩安。」被網民指是語帶雙關，留言指他暗諷謝安琪「小器小家到一個點」。網民有著最好的記性，以下7件明星小恩怨，網民通通記落小器簿，有多少你還記得嗎？

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姜濤以21歲破紀錄之齡奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」惹不少網民熱議，有不少網民懷緬當年的香港歌壇，《開罐 Opener》帶大家齊齊回帶，回到10位港產巨星後生時，以下各歌星年輕時青澀的模樣你又認的幾多？

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