天文台預測今日(1月8日)氣溫驟降至最低8度，新界地區再低2、3度。受季候風補充影響，寒冷天氣料持續至1月13日，最快下周中後期市區最高氣溫才回升至2字頭。香港天氣急轉凍，不少人都凍到不願離開被窩，但有新西伯利亞 (Novosibirsk)網民分享當地-45°C日常。

Twitter@ASLuhn

香港溫度跌到單位數字，不少人已經大呼要命。但區區幾度對於冬天的冠軍 - 亞伯利亞人而言，完全「濕濕碎」！有駐俄美國記者分享新西伯利亞 (Novosibirsk) -45°C 的日常，在户外打開即食麵，一拉已經結冰，生雞蛋一打馬上凝固⋯⋯外媒 Bored Panda 收集各網民於極寒天氣下的生活照，看到這些真・西伯利亞人日常，有沒有覺得身體有點暖？

▼▼▼▼▼點擊看真・西伯利亞人輕鬆示範-45°C日常▼▼▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

同場加映：21歲姜濤奪叱吒獎嚇到O嘴 回帶8位港產巨星後生時 佢型過韓星？

姜濤以21歲破紀錄之齡奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」惹不少網民熱議，有不少網民懷緬當年的香港歌壇，《開罐 Opener》帶大家齊齊回帶，回到8位港產巨星後生時，以下各歌星年輕時青澀的模樣你又認的幾多？

▼▼▼▼▼點擊回帶8位港產巨星後生時▼▼▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

點擊看全文：21歲姜濤奪叱吒獎嚇到O嘴 回帶8位港產巨星後生時 佢型過韓星？