撰文：沉默是柑
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農曆新年2021牛年將至，又到年廿八洗邋遢的時候。一年才做一次大掃除，除了好好整理家居迎接新一年，還可以下些功夫，順便提升自己桃花運。有日本網站以風水角度教大家點樣執屋可以出POOL，原來要斷捨離這三個地方！
大掃除打掃家居，可下些工夫提升桃花運。（《逃跑可恥但有用》劇照）
迎接新一年，單身一族也希望可以早日「出Pool」拍拖。日本戀愛占卜媒體《cocoloni PROLO》發表文章，以風水角度講解大掃除打掃哪些地方可提升桃花運，提出「水」是全屋重點，應特別留意。還區分了未遇到心儀對象、已有暗戀對象但未表白、已拍拖而想結婚等，3種人應該打掃重點哪個地方。
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同場加映︰揭2021年最有異性緣的4大面相 日本占卜家：櫻桃唇超級旺夫！
2020已經完結，大家是否都曾希望要脫單出「出Pool」但做不到呢？不要緊，2021年又是一個新開始，日本占卜家分享了2021年最有異性緣的4種面相，快看你是不是其中一種。
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同場加映︰日本占卜出生日期測2021年戀愛運 數字9有大轉變、數字3有望脫單
2021年不知道大家有甚麼目標？相信不少人會希望在今年「出Pool」，有暗戀對象的不知如何部署，未有對象的更加無從入手。不如看看你今年的戀愛運再從長計議吧。
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點擊看全文︰日本占卜出生日期測2021年戀愛運 數字9有大轉變、數字3有望脫單