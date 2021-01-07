Google地圖是我們生活中常用的工具之一，功能強大的街景功能讓用家可以見到遠處的實境，近年還很多人藉此去「虛擬旅行」。最近疫情期間，有日本網民就因為疫情下太無聊而看看在遠方的家鄉，卻因此發現了街景功能的另類用途。

網民タムチンキ（Twitter@TeacherUfo）近日發文表示，自己因為疫情期間太無聊而用Google地圖的街景功能，看看已很久沒回去的家鄉。結果竟然見到已過世很久的父親的身影被收錄進地圖裡。帖文吸引大批網民留言，說他們看到照片後都想起自己的家人，也用同樣方法看自己家鄉，竟然也看到已故親人，紛紛感謝推主發文。

【故事１】網友在Google地圖意外看到已過世的父親。（Twitter@TeacherUfo）

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網民觀察入微 利用街景功能發掘更多隱藏故事

不只是發現已故親人身影，近日在台灣論壇PTT亦有網民分享，自己無聊瀏覽日本街景時發現一個有趣的故事。見圖中有一個男性小學生，被兩個女同學追著。網民們起初以為他很幸福，可以被兩個女生倒追，誰知看下去竟發現驚人結局，事件更被台灣媒體報道。還有其他利用街景功能發掘的隱藏故事可以看下面。

【故事２】一個男性小學生，被兩個女同學倒追（網上圖片）

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同場加映︰日本Cosplay偶像出火辣寫真集 網民嬲爆負評︰外面索爆內頁大媽

在網絡上，真真假假都難以分辨。修圖程式越來越強大，網民在電腦見到的名人再也太一定是真的。日本有個Cosplay紅人出寫真集，竟然被大量網民給予一星負評，因為內頁與她平時的樣子差別太大，判若兩人。

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