「星之卡比」變大舌頭網上瘋傳　超可愛張嘴大碗官方網紅齊惡搞

《星之卡比》是任天堂旗下的招牌遊戲 IP 之一，遊戲主要由粉紅色圓球外型的「卡比」為主角，最基本的招式就是能夠張大嘴巴將所有東西都吸入身體內，因而獲得能力並進而變身。而在全世界玩家之間都擁有高人氣的卡比，在 2019 年就曾推出轟動粉絲的周邊商品：大嘴被熱狗塞爆！日本全新「星之卡比」主題咖啡，超萌餐點還令人想掃光可愛杯盤周邊！

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即使到了 2021 新年，現在還是有粉絲在持續收購這款「張大嘴巴的卡比碗」，其中也包含了大名鼎鼎的無厘頭系日本人氣網紅 ARuFa！最近才剛搞笑低成本 Cosplay《咒術迴戰》五條悟的 ARuFa，現在就向超過 87 萬追蹤粉絲分享自己剛入手的卡比碗，並笑說：「一直都很想要的卡比碗盤終於來了，馬上就把生肉放進去看看。」簡單就把《星之卡比》 這款碗具的搞笑設計給表現出來。

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ARuFa 的卡比「生牛肉之舌頭」照片很快就吸引了超過 33 萬網友狂讚，更有同樣喜愛卡比的粉絲來分享自己如何擺盤，來讓卡比的嘴巴被「塞滿塞爆」。

更引人驚奇的是不少粉絲蝦直接把「張大嘴巴的卡比碗」拿來當家中寵物老鼠的另類小窩，看見下圖小老鼠這麼興奮急著把頭塞進去，就知道卡比的魅力連老鼠都能感染到。

看完你是否也很想蒐藏一套類似《星之卡比》 可愛餐盤系列呢？開Party或招待朋友時拿來上菜肯定能夠博得滿堂彩，這麼可愛的粉紅小肉球誰不喜歡呢？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】