《鬼滅之刃》炭治郎、義勇超巨型公仔登場！圓圓胖胖好想抱回家

日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的少年漫畫《鬼滅之刃》繼去年的電視動畫第一季大爆紅之後，今年幽浮社終於推出了第一部劇場版《鬼滅之刃 無限列車篇》票房大熱賣，就在周末終於正式打破日本新歷史！這也讓大街小巷幾乎都在賣《鬼滅之刃》商品，所有店家都想搭上「發財之刃」的列車。如果你也想要讓自己的生活添加更具份量的鬼滅風味，那絕對不能錯過下方《鬼滅之刃》官方與 Movic 合作的這款「竈門炭治郎、富岡義勇 超大尺寸玩偶」。

日本 Movic 推出這一款超大型竈門炭治郎、富岡義勇「水柱師兄弟」玩偶，讓原本鬥志剛昂、滅鬼殺氣滿滿的鬼殺隊劍士瞬間化身的肥肥胖胖、表情呆萌的大型娃娃，令所有鬼滅迷看了都會忍不住想抱在懷裡，更不用說是熱愛炭治郎的小孩們看到這款大尺寸娃娃肯定會失聲尖叫出來。

+ 9 + 9 + 9

這款《鬼滅之刃》大尺寸娃娃（鬼滅の刃もっとおっきいまめめいと）尺寸為高 65 公分、長 65 公分，胖娃的腰圍為 120 公分，份量相當令人滿足。

這款《鬼滅之刃》超大型玩偶售價為 19,800 日幣、新台幣約 5343 元，可愛又超大隻的水柱師兄弟價格當然也不便宜，這款娃娃即日起已經開放於 Movic 官網訂購，至 1 月 20 日為止，明年 4 月 30 日正式發售出貨。

▼▼▼相關圖輯：《鬼滅之刃》人氣聯名品牌產品Top 10▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼相關圖輯：爸爸幫女兒Cosplay成禰豆子 神還原兼可愛到犯規！▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇《鬼滅之刃》如何颳起日本2000億經濟奇蹟？▼▼▼

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】