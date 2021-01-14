抗疫護手|皮膚科醫生指濕疹求診多6、7成！教你5招用搓手液免爛手

新冠肺炎疫情持續，大家外出時除了配戴口罩外，還需要隨身帶備消毒產品，例如酒精搓手液及消毒濕紙巾，以確保雙手清潔。不過入冬後，天氣變得又冷又乾燥，若外出常用酒精搓手液的話，難免會令雙手變得乾燥、紅腫、敏感，嚴重的甚至會導致濕疹、皮膚炎、主婦手。若想雙手皮膚時刻保持嫩滑，不妨學習以下貼士！

普遍的消毒搓手液在殺菌時，也會帶走皮膚的脂肪及一些組織成分，傷害皮膚的屏障。（unsplash）

疫情持續緊張，大家固然要時刻注意衛生，不過一般的消毒搓手液在殺菌時，也會帶走皮膚的脂肪及一些組織成分，傷害皮膚的屏障。有皮膚科醫生指在疫情期間，因手部濕疹問題前往求診的人比以往多了6、7成，這與市民洗手次數增加或多了使用酒精搓手液有關。

外出常用酒精搓手液的話，難免會令雙手變得乾燥、紅腫、敏感，嚴重的甚至會導至濕疹、皮膚炎、主婦手。（unsplash）

▼▼▼按下圖看護手5大需知▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

想消毒雙手，又想減低對皮膚的傷害，亦可以選擇使用一些成分較溫和，而且含保濕成分的產品。香港品牌AYYYA推出消毒香水，100%香港製造，65-70%醫用酒精，可殺滅99%細菌，同時加入醫學級純水、高滲透玻尿酸保濕護膚配方，消毒雙手時亦能做到保濕效果。產品亦與歐洲調香品牌合作創出獨有的香味，包括：BB爽身粉香味、芒果味、香梨味和玫瑰味，令雙手散發淡雅香氣。

香港品牌AYYYA推出消毒香水，可殺滅99%細菌，同時加入高滲透玻尿酸保濕護膚配方，消毒雙手時亦能做到保濕效果。（HK-M Mask）

以上這款消毒香水是AYYYA與香港口罩科技HK-M Mask的聯乘系列。最近HK-M Mask開始轉型，除了做口罩廠之外，同時發展生活百貨，售賣生活上便利小產品及科技小產品，如消毒香水、便利膠布、棉花棒及消毒濕紙巾等。

最近HK-M Mask開始轉型，除了做口罩廠之外，同時發展生活百貨。（HK-M Mask）

HK-M Mask推出過的星座口罩極具人氣，更引起搶購潮！其產品取得ASTM Level 3認證（中幼童系列除外）和BFE、PFE、VFE>99%。臨近新年，HK-M Mask亦有推出新年特別版口罩，紅噹噹的設計，讓人在苦悶的疫情間也能充滿愉快熱鬧的新年氣氛，襯衫一流！

購買連結：https://www.hkmaskhitech.co/

開賣日期：1月14日