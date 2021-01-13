香港的成年年齡是18歲，但日本人就要到20歲才叫成年。每年1月第2個星期一都是「成人之日」，日本各地政府會舉辦成人式，讓全國滿20歲的年輕人正式踏入成年。2021年的成人式在近日完結，大家在這天都盛裝打扮，尤如開了造型大會。

成人式對每一個日本人來說都是一生人只有一次，十分重要的日子，象徵各位滿20歲的年輕人正式踏入成年。參加的年輕人初次得到盛裝打扮的機會，都會用心準備服裝，參加成人禮的活動或儀式。此日女性會穿和服，而女性專用的成人式和服叫做「振袖」，而男性則可以選擇穿傳統和服「袴」或西裝。近年成人式的服裝越來越備受關注，相關業界發展越見蓬勃。成人式服飾可租可買，價錢由數萬至數十萬日圓不等，可見重要程度之高。

成人式是大家盛裝打扮的日子。（網上圖片）

而全國各地之中，北丸州的成人式每年都備受關注，因為當地成人式又版稱成「ド派手成人式」 （超華麗成人式），參加者們的服裝華麗程度遠超於其他地方。雖然今年因疫情關係，不少地區的成人式都改期、取消或者改用線上形式進行，但北丸州市政府面對近日的大雪及疫情仍堅持實體舉辦。根據市政府的數據，全市合資格參加的少男少女總共有9,847人。不過基於公共衛生理由，大會亦要求參加者戴口罩及在入場前消毒，並將儀式分開上下午兩場，避免太多人聚集。

參加者正在排隊消毒。（網上圖片）

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香港天氣持續寒冷，天文台發出的寒冷天氣警告已維持多日，多區氣溫在7至9度之間。對生活在天氣常年潮濕悶熱的香港人來說，這種天氣已要出動羽絨外套、暖爐抵禦冷鋒，但對生活在雪國的日本人來說，下雪都只是小兒科。

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