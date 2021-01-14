香港天氣持續寒冷，其中一班最受苦的朋友，莫過於儲水式熱水爐的用家，最後他們在facebook開了一個群組，齊齊圍爐狂呻。

最近facebook出現了一個名為「儲水式熱水爐X老母群組」，有超過300名谷友，主要分享在寒冷的冬日下，如何在儲水式熱水爐的陰影下生存，以及發洩他們的不滿，是真真正正的「圍爐」。更有網民分享求生技巧，例如沖涼前先將衣服放在暖風機前，令谷友嘖嘖稱奇。

👇👇👇按圖看儲水式熱水爐的14道陰影👇👇👇

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同場加映：天氣凍足咁耐的6個心態轉變 不忍心再恥笑儲水式熱水爐用家

天文台連日發出寒冷天氣警告，多區氣溫都在10度左右，不少網民表示「估唔到香港咁凍」，更有人開始懺悔，指自己過去太輕視冬天，常常取笑用儲水式熱水燼的朋友，如今覺得他們真的好可憐。凍足咁耐，不少網民都表示自己心態發生了一些變化，例如過去會認為冬天開暖爐是小題大做，組歷過這段寒潮之後，卻十分羨慕有暖爐、暖風機的朋友，過去認為外天可以著靚衫，現在連被竇都不願下了。這6個心態轉變，想必大家都經歷過。

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