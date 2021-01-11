無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信成「雙料視帝」，不過與老婆陳自瑤的互動似乎更具話題性，因王浩信得獎致謝老婆時，Yoyo毫面無表情，疑似「黑面」回應，網民迅速cap圖，戲指YOYO才是最佳女主角，又笑言攝影師很識玩。

不論是台慶還是其他頒獎禮，都出現過不少明旦的表情包，例如天然呆馬國明、在對手得獎後誇張大笑的吳若希等，被鏡頭捕捉之後，迅即成為另類表情包，以下這10個名人表情句，未必如其他電視、電影CAP圖一般見圖有聲，不過一樣經典，有些紅出香港，成為國際通用表情包！

陳自瑤憑一張黑面CAP圖，成為網民焦點。

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TVB無綫電視《萬千星輝頒獎典禮2020》，每年都成為觀眾茶餘飯後話題，有部份網民表示，雖然現在不時有好作品，卻始終忘不了以前看過的電視劇，更指如果重播，分分鐘收視更高。《無頭東宮》、《十月初五的月光》、《尋秦記》等神作，當年每日坐定定追劇的日子，好像離大家愈來愈遠，以下這16套陪著各位90後長大的神劇，只看名字，劇情、主題曲，甚至人物的對白，就已經自動在腦海出現，

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