MeWe、Signal等名字近日為不少人的話題，全因網民不滿Facebook及WhatsApp的私隱政策，開始網絡大遷徙。對於不少80、90後來說，網絡大遷徙時有發生，有時遷了也不覺。

80、90後經歷了互聯網的爆發期，不時有新玩意面世，舊的自然會被淘汰，由ICQ到MSN、由留言板到Xanga，甚至由WinMX轉到Foxy、由Snapchat轉到Instagram，大家都在不知不覺間經歷了大遷徙。過去是因為方便、新鮮，今次卻是為了自己的私隱而轉身離開。

這些名字是否很熟悉呢？

👇👇👇按圖看14次90後一定經歷過的網絡大遷徙👇👇👇

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TVB無綫電視《萬千星輝頒獎典禮2020》，每年都成為觀眾茶餘飯後話題，有部份網民表示，雖然現在不時有好作品，卻始終忘不了以前看過的電視劇，更指如果重播，分分鐘收視更高。《無頭東宮》、《十月初五的月光》、《尋秦記》等神作，當年每日坐定定追劇的日子，好像離大家愈來愈遠，以下這16套陪著各位90後長大的神劇，只看名字，劇情、主題曲，甚至人物的對白，就已經自動在腦海出現，

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