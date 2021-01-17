說起深田詠美，老司機的第一個反應很可能是「她很搞笑」，對於一個本業是AV女優的人來說，這樣的印象可以說是前無古人，而她的影片成績也絕不失禮，長居銷售榜前列，成功背後卻絕非偶然。

深田詠美的TWITTER追蹤人數，是現役女優之中最高，帖文的LIKE、傳發及留言數等都比其他女優高出一大截。又有誰想過，兩年前她只是一個默默無聞的三線女優？雖然靠著整容引起關注，不過真正令她成為行內頂尖份子的，翻身企穩的，卻是...

雖然靠著整容翻身，不過真正令深田詠美成為行內頂尖份子的，卻另有因由。

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同場加映：安齋拉拉成2020最強AV女優 曾化名宇都宮、RION 10件事認識傳奇

說起安齋拉拉，一時三刻你未必知道是誰，可是說起宇都宮、RION，各位老司機一定會瞬間露出一個大家都懂的微笑。到底為什麼她改了三次名？又何成為AV傳奇？這位2020年最強AV女優安齋拉拉，真身是有著乳神稱號的AV界傳奇，三進三出仍然可以屹立在業界頂峰的女人。她去年年底以安齋拉拉之名，「新人」身份重新出道，震驚業界及一眾FANS，一年間推出的所有作品，全部都衝上銷售榜首位，不少網民笑言她是在刷小號。

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