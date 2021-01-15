早前為大家介紹過2020年最強女優安齋拉拉，皆因她在年內推出的8部影片，全部成為當月最受歡迎的影片，不過跟據影片網站FANZA（前DMMR18）統計，2020年最受歡迎網民的女優，卻是另有其人。

她就是名不經傳的松本一香，一名2019年6月才出道的女優。只用了一年半，身子嬌小的她就打敗了大量前輩，成為了2020年最受網民歡迎的女優。她的出道，可以說是AV界中的異軍突起，因為她身形細小，沒有其他當紅女優的魔鬼身材，不少網民在她出道初期（甚至現在）都覺得她如一個未發育完成的小女孩，只可以迎合一些小眾市場。

松本一香只用了一年半，就成為2020年最受網民歡迎女優。（Twitter@MatuMoto_arrows）

不過片商十分懂得包裝，作為00後女優，她先以學生制造型打入大眾市場，因為現時可以CARRY起學生制服，而又有新鮮感的女優屈指可數。之後更安排她跟大量女優推出共演作品，奠定她妹系女優的地位。她的蘿莉身型由限制，變成了她得天獨厚的大殺器，完美演繹何為「青春無敵」。

松本一香的妹系女優地位難以動搖。（Twitter@MatuMoto_arrows）

另一方面，她的工作態度亦是成功關鍵。據AV達人一劍浣春秋回憶，就成人展取材跟松本一香合作時，有別其他女優有經理人陪伴，她獨自一人走入攝影廠，一邊睡眼惺忪地說「好累」一邊打起精神跟工作人員開玩笑，令他印象十分深刻。

原來當時松本已經開始發力，為了打開知名度及攻入大眾市場，以平均約兩日發一片的頻率工作，經常一日內要到不同片商拍攝，更因記錯台本而鬧出不少笑話。可是有看她作品的朋友都知道，她的演出可沒有因為工量大增而有所欺場。當時一劍浣春秋已經知道，在她的小小身子裡，藏著無窮的鬥志。

一劍浣春秋跟松本一香合作後，就已經知道她藏著無窮鬥志。（@MatuMoto_arrows）

更關鍵的，是2020年的市場風氣改變，觀眾的口味，開始由王道天使臉孔魔鬼身材，轉向以可愛為主的妹系屬性。由片商明智的商業定位、包裝，到她本人敬業精神，再食正市場大勢，可真是天時地利人和都齊了。

至於為什麼觀眾會感到驚訝呢？其中一個原因，是有AV奧斯卡之稱的2020 FANZA成人大賞停辦，片商失去了一個風向指標，只好根據自己的認知，去決定宣傳策略，為穩陣起見，當然會力推有一定基本盤的女優，因此令觀眾產生一定錯覺。同時安齋拉拉瘋狂屠榜，無心插柳成為了松本的掩護，要知道松本在年半內推出了超過400部影片，密食當三番，累積起來的數字可是十分驚人的。

松本在年半內推出了超過400部影片，密食當三番，累積起來的數字十分驚人。（@MatuMoto_arrows）

不過她由默默無聞，一口氣衝上頂點，仍然令不少人大跌眼鏡，只是數字是不會騙人的，連三上悠亞、深田詠美等大將都被她擊敗，心水清的觀眾就知道，2021年的AV界，可能又有一番新景象了。

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