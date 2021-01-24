撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-01-24 07:00

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

有網友好奇，是不是男生都喜歡一邊看AV一邊跟另一半啪啪啪？看著AV做愛是否真的助性？男性泌尿研究博士許藍方表示，原來大家都誤會了。看AV啪啪啪其實也有時機之分，如果沒有在正確時間看AV，效果分分鐘適得其反，愈做愈頹。

看AV啪啪啪其實也有時機之分，如果沒有在正確時間看AV，效果分分鐘適得其反。

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原影片出處

許藍方博士的粉絲團

你有無試過突然性慾缺缺，愈來愈不想跟另一半啪啪，就好像患了「厭食症」一樣？原來日常生活中一些小習慣，會在不知不覺間，影響你的做愛意欲。Youtube情趣頻道主持人Choco教大家如何重拾性趣。

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想啪啪啪又怕開口？做得少怕對方不解風情，做得多又怕太OVER？到底對女生來說，有甚麼她們一看就明白的性暗示呢？Youtube情趣頻道主持人Choco，教各位男士6招暗示，令女生心領神會，由初入情場的新手，到老夫老妻都適用。

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同場加映：做愛後即睡惹女友生氣？ 一個動作令她更愛你

啪啪啪之後，大家都會在床上感受餘溫，不少男生都試過激情後昏昏欲睡，原來是一個生理現象？有網友向男性泌尿研究博士許藍方提出疑問，指自己做愛之後都難抵睡意，女友每每為此生氣。這到底是甚麼回事？許博士更教大家一個動作，化降女友怒氣之餘，更可令感情再進一步。

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