撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-01-22 18:39

「哇！珍妮弗羅培茲！」最近這個廣告不斷出現，令人不知好嬲定好笑。有網民更發現，YouTube有些15秒的廣告，好像不可以skip，意味著焗睇，同時要忍受煩膠廣告的轟炸。

常見的廣告又不一定是煩膠，例如有結衣BB演出的「yuki da」Switch廣告，就令不少網民感到賞心悅目。不過好睇還好睇，無得skip的確令不少網民感到煩厭，更慘是明明不想睇都要硬食，更有人懷疑是YouTube迫人用Premium的技倆。以下這12個煩膠廣告，真的睇多次都眼冤。

香港都出過一個煩膠廣告天王Brian Cha。

👇👇👇按圖看12個煩膠YouTube廣告👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

MeWe、Signal等名字近日為不少人的話題，全因網民不滿Facebook及WhatsApp的私隱政策，開始網絡大遷徙。對於不少80、90後來說，網絡大遷徙時有發生，有時遷了也不覺。80、90後經歷了互聯網的爆發期，不時有新玩意面世，舊的自然會被淘汰，由ICQ到MSN、由留言板到Xanga，甚至由WinMX轉到Foxy、由Snapchat轉到Instagram，大家都在不知不覺間經歷了大遷徙。過去是因為方便、新鮮，今次卻是為了自己的私隱而轉身離開。

👇👇👇按圖看14次90後一定經歷過的網絡大遷徙👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

有線新聞部早前大裁員，不少網民指有線已不值得再睇，揚言要cut有線，意外勾起集體回憶：希特拉都cut唔到有線。這條惡搞片原來已經有11年歷史（2009年上載），是不少90後的共同語言，一講希特拉就自動有聲。除此之外，粗口足球小將、新白雪公主等本土惡搞，亦為一代香港人帶來不少歡笑。這8條YouTube惡搞片，分分鐘勾起你久遠的回憶。

👇👇👇按圖回味8條經典惡搞片👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

同場加映：23個女神唔講唔知3字頭 杜小喬Keep到港女味 有位前主播仍叫BB

宅男女神杜小喬近日又成為網民的討論對象，原來當年的女神，今年已經30歲，令網民大為感嘆。那些年多位女神，不少都已經踏過30大關，有的仍然當打，有的卻已經漸漸消聲匿跡。

點擊看全文：23個女神唔講唔知3字頭 杜小喬Keep到港女味 有位前主播仍叫BB

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