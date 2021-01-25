丁海寅唔認得？RM「冬菇蓋頭」成黑歷史　15個韓星出道前後差很大

開罐
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近年來，不少90後的韓國男星都非常受歡迎，例如朴寶劍、南柱赫。雖然他們現時長得十分帥氣，但原來出道前都曾經是「宅男一枚」！除了他們之外，原來這些韓星出道前後都「差很大」。

南柱赫都是其中一個成功由宅男變男神的例子／《START-UP》劇照

以下這15名韓星，出道前後的氣質上都差很大，成功由宅男變男神。光看他們出道前的照片，你能認得出幾多個？

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