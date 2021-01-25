撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-01-25 13:35

近年來，不少90後的韓國男星都非常受歡迎，例如朴寶劍、南柱赫。雖然他們現時長得十分帥氣，但原來出道前都曾經是「宅男一枚」！除了他們之外，原來這些韓星出道前後都「差很大」。

南柱赫都是其中一個成功由宅男變男神的例子／《START-UP》劇照

以下這15名韓星，出道前後的氣質上都差很大，成功由宅男變男神。光看他們出道前的照片，你能認得出幾多個？

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同場加映1：韓星照妖鏡40張無P圖照片

雖然修圖是大部分站姐都會做的動作，不過在韓國卻有一位「不修圖的站姐」，專門上載零PS的原版照片。以下40張原版照片中，誰又會被「照妖鏡」照出原形？

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同場加映2：15名童星出身韓國女演員

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