撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-01-26 16:28

由秀智、金秀賢、玉澤演、IU等紅星主演的韓國青春音樂型劇集《Dream High》，原來已經播映10周年了！劇集講述一間韓國著名演藝學校的學生，如何一步又一步地遘向自己的夢想，當中有人因妒忌放棄友誼，亦有人因為愛情而錯過出道機會。適逢播映10周年，《Opener》和大家看看這套劇的12名演員的近況！

2011年1月首播的《Dream High》

「I dream high......」如果有看過一套10年前播放的韓劇《Dream High》的話，相信你的腦海已經自動響起了這首主題曲《Love High》！

由秀智、咸𤨒晶、金秀賢、玉澤演、張祐榮、IU等主演的《Dream High》，於2011年1月3日首播，是一套關於年輕人想出道成為偶像歌手的追夢型劇集。以當年的韓劇來說，題材算是新鮮，加上當時K-POP正值上升期，不少人都對偶像出道的背後故事感到好奇，而且主演陣容更是一班當紅的偶像，所以無論是韓國還是海外，都有很高話題性。

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▼▼▼其餘6名演員的近況▼▼▼

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同場加映1：15個韓星出道前後差很大

近年來，不少90後的韓國男星都非常受歡迎，例如朴寶劍、南柱赫。雖然他們現時長得十分帥氣，但原來出道前都曾經是「宅男一枚」！除了他們之外，原來這些韓星出道前後都「差很大」。

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同場加映2：「神還原漫畫原著角色」演員

近年不少韓劇都是由人氣網絡漫畫（WEBTOON）改編而成，例如《我的ID是江南美人》、《梨泰院CLASS》、《SWEET HOME》、《驅魔麵館》等。近日韓國網站DC INSIDE進行投票，選出網民心目中最能還原漫畫原著角色的演員。

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點擊看全文：韓網票選「神還原漫畫原著角色」演員TOP 10 車銀優竟然敗給她！