撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-01-21 13:56

韓國吃播網紅Hamzy近日因為點讚一則「泡菜是韓國食物」的留言而遭內地網民抨擊，指她辱華。雖然事後她已經道歉，但仍然得罪中韓兩地網民，中國經紀公司更火速跟她解約。說起韓國食物，第一個想到的一定是泡菜。到底泡菜的由來是怎樣？而其他港人最愛的韓式美食又有何歷史呢?

韓國泡菜

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

「泡菜事件」發生後，引起中韓兩地網民罵戰，雙方各執一詞，皆稱泡菜是屬於自己國家的食物。事件甚至驚動外交部發言人華春瑩回應，指兩地網民「可友善交流，但不應引入偏見」。她亦表示，中韓兩地的泡菜雖然相似，但其實用料、製作過程方面都「各有千秋」。

華春瑩／外交部網站圖片

不論泡菜的起源地是否韓國，它現時的確是韓國的代表食物之一。去韓國當地的餐廳用餐時，無論餐廳是韓式、中式、西式、泰式，都一定會有泡菜供應。今集《韓流日常》和大家一起看看7種韓國傳統美食的來源，原來每種食物背後都有一段故事。

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韓國人為何愛吃炸雞、五花肉、咖啡？

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