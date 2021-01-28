孫娜恩PO新相表情僵硬似面癱？　20個韓國女星整容前後大對比

開罐
撰文：
最後更新日期：

韓國清純女團始祖Apink的成員孫娜恩，一向都是不少人心目中的繆思女神。不過，她近日在IG貼出新相，五官顯得生硬致面癱，再度被質疑整容。其實韓國不少女星都有被傳整容，有些更變了第二個樣，《Opener》與大家看看20名韓國女星整容前後的對比。

孫娜恩最新的照片（右），的確與出道初期時（左）有所不同。

韓國人經常以「外貌至上」，在社會上無論是甚麼階段，都會以外貌為其中一項評審準則，因此整容在韓國是十分普遍的事。以下這20名韓星，都曾經陷入過整容疑雲，有些已經大方承認了。

+34
+34
+34

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映1：15個韓星出道前後差很大

近年來，不少90後的韓國男星都非常受歡迎，例如朴寶劍、南柱赫。雖然他們現時長得十分帥氣，但原來出道前都曾經是「宅男一枚」！除了他們之外，原來這些韓星出道前後都「差很大」。

+9
+9
+9

點擊看全文：丁海寅唔認得？RM「冬菇蓋頭」成黑歷史　15個韓星出道前後差很大

同場加映2：韓星照妖鏡40張無P圖照片

雖然修圖是大部分站姐都會做的動作，不過在韓國卻有一位「不修圖的站姐」，專門上載零PS的原版照片。以下40張原版照片中，誰又會被「照妖鏡」照出原形？

+14
+14
+14

點擊看全文：韓星照妖鏡｜站姐公開40張無P圖照片　泫雅失守、BTS柾國超多粒粒

Dream High 10周年｜12個主演近況公開　他在《Penthouse》演奸角
BP Jennie開YouTube頻道4日破400萬訂閱　韓星YT訂閱人數TOP 20
蠟筆小新驚現《愛的迫降》情節　爆笑「重演」跳降傘小新變玄彬！
米花籃咩用途？地鐵燈箱廣告幾錢？揭6大韓星應援招數｜韓流日常
6套超人氣WEBTOON將翻拍成韓劇　宋江、路雲、張基龍做撕漫男
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。