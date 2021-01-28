撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-01-28 14:45

韓國清純女團始祖Apink的成員孫娜恩，一向都是不少人心目中的繆思女神。不過，她近日在IG貼出新相，五官顯得生硬致面癱，再度被質疑整容。其實韓國不少女星都有被傳整容，有些更變了第二個樣，《Opener》與大家看看20名韓國女星整容前後的對比。

孫娜恩最新的照片（右），的確與出道初期時（左）有所不同。

韓國人經常以「外貌至上」，在社會上無論是甚麼階段，都會以外貌為其中一項評審準則，因此整容在韓國是十分普遍的事。以下這20名韓星，都曾經陷入過整容疑雲，有些已經大方承認了。

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同場加映1：15個韓星出道前後差很大

近年來，不少90後的韓國男星都非常受歡迎，例如朴寶劍、南柱赫。雖然他們現時長得十分帥氣，但原來出道前都曾經是「宅男一枚」！除了他們之外，原來這些韓星出道前後都「差很大」。

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同場加映2：韓星照妖鏡40張無P圖照片

雖然修圖是大部分站姐都會做的動作，不過在韓國卻有一位「不修圖的站姐」，專門上載零PS的原版照片。以下40張原版照片中，誰又會被「照妖鏡」照出原形？

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