撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-01-31 07:00

說起AV女優高橋聖子，大家可能會想起她的nice body，又或者會覺得她的樣子實在太普通，作為可以和三上悠下齊名的女優，為什麼會有如此多haters？另一方面，不少人稱她為「救世主」，原來也略帶貶義？

高橋聖子作為2020年女優銷售榜第六位，成績絕不失禮，不過跟其他女優不同，高橋聖子在華人社區的反應出奇地兩極。一般來說，不看就不看，也不至於會變成黑粉、haters，但華人網民對她卻比較嚴苛。另一方面，她出道前的曾經是風頭一時無兩的寫真女王，為何會墜落至AV界打拼？她跟三上悠亞亦敵亦友的關係，又是甚麼一回事？高橋成名背後的14件事，或可為大家解答一二。

高橋聖子是2020年女優銷售榜第六位，成績絕不失禮。

👇👇👇按圖看高橋聖子成名背後14件事👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

老司機對深田詠美印象可能是「她很搞笑」，對於一個本業是AV女優的人來說，這樣的印象可以說是前無古人，而她的影片成績也絕不失禮，長居銷售榜前列，成功背後卻絕非偶然。

深田詠美的TWITTER追蹤人數，是現役女優之中最高，帖文的LIKE、傳發及留言數等都比其他女優高出一大截。又有誰想過，兩年前她只是一個默默無聞的三線女優？雖然靠著整容引起關注，不過真正令她成為行內頂尖份子的，翻身企穩的，卻是...

👇👇👇按圖看深田詠美成名路上11件事👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？

對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

👇👇👇按圖看12件相澤南往事👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

同場加映：三上悠亞為何迷倒萬千少男？13個成名背後經歷造就一代暗黑女神

作為一個老司機，又怎會不認識三上悠亞呢？不過對不少朋友來說，很可能只知道她是一個很紅的AV女優，而不知道她的魅力所在。除了基本的甜美臉蛋、大胸長腿之外，她的出身亦充滿話題：她只用了半年時間，就爬到了頂尖女優之列。這13件成名背後的故事，或者可以解答，為何她是一個前無古人的女優。

點擊看全文：三上悠亞為何迷倒萬千少男？13個成名背後經歷造就一代暗黑女神

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈