撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-01-29 16:50

K-POP的競爭非常激烈，不少女團都曾經靠賣弄性感換取人氣。不過，如果在MV裡加插過多煽情的畫面，反而會被電視台禁播，有機會造成反效果。以下這10首韓國女團的MV，包括GIRL'S DAY《SOMETHING》、EXID《UP& DOWN》、AOA 《MINI SKIRT》等，都因為太色情被電視台禁播，有些更被評為18禁。

原本走清純路線的GIRL'S DAY，出道4年終憑性感歌曲《SOMETHING》走紅。

以下排名不分先後

【1】GIRL'S DAY《SOMETHING》

2010年出道的GIRL'S DAY，出道初期主要走清純路線，雖然稍有名氣，但始終未能拿下一位。最終，她們改走性感路線，憑著2014年推出的《Something》走紅。不過MV裡面因為有「貓伸懶腰舞步」及「撥開裙子舞步」而被電視台禁播。

+ 2 + 2 + 2

【2】EXID《UP& DOWN》

2012年出道的EXID，出道2年依然未有很高知名度。她們原本打算以2014年推出《UP & DOWN》作「最後賭注」，如果此歌沒有紅起來，就會解散。歌曲於8月推出，當時未見有很高討論度。但自從10月，有網友將HANI的直拍片上載YouTube後，此曲竟然「逆主行」，令她們成功起死回生。不過，此曲裡面有「頂下胯」的動作，因而被禁播。

【3】AOA 《MINI SKIRT》

2012年出道的AOA，原本是走樂團路線，不過未能得到成功。2014年，她們改走性感路線，推《MINI SKIRT》，大受好評，人氣急升。不過，MV裡面有多個性感畫面，加上副歌中有把裙子的拉鏈拉開的舞步，所以被禁播。

+ 2 + 2 + 2

【4】DALSHABET《B.B.B》

2011年出道的DALSHABET，出道初期走可愛路線，可說是半紅不黑的團。在2014年，她們轉走性感路線，推出《B.B.B》。不過MV裡面因為有一個「揉胸」動作，所以被電視台禁播。

DALSHABET《B.B.B》MV 截圖

【5】RAINBOW BLAXX《CHA CHA》

RAINBOW BLAXX，是RAINBOW的子團，由栽經、佑麗、丞芽、賢榮組合，於2014年出道。不過她們的出道曲《CHA CHA》的MV，衣著過分性感，加上又有扭股舞，所以被電視台禁播。

【6】佳人《PARADISE LOST》

BROWN EYED GIRLS成員佳人於2015年發布第4張迷你專輯，她在主打曲《PARADISE LOST》的MV裡，穿著超貼身衣服，大跳性感挑釁舞步。雖然MV被電視台禁播，不過在YouTube上公開4天，就突破350萬點擊率，以當時的K-POP來說，已經是非常厲害的紀錄。

【7】孝敏《SKETCH》

T-ARA成員孝敏，於2016年推出第2張個人專輯，由宣傳照至MV，都非常性感。其中主打曲《SKETCH》的MV分為15禁或18禁版本，由人氣男演員南宮珉當男主角，孝敏更半裸色誘化身紋身師的南宮珉，十分火辣。

+ 3 + 3 + 3

【8】STELLAR《MARIONETTE》

2011年出道的Stellar，都跟前面提及的女團一樣，為了谷人氣所以轉走性感路線。她們於2014年2月，推出《MARIONETTE》，MV尺度可謂前所未有的大，又「抓股」又摸胸，令她們有了「18禁女團」的別稱。

+ 2 + 2 + 2

【9】STELLAR《VIBRATO》

STELLAR因《MARIONETTE》的高尺度而得到很大關注後，公司嘗試讓她們走回清純路線，可惜再次失敗。故此，2015年7月，她們再度走回性感路，推出超高尺度的《VIBRATO》。

+ 4 + 4 + 4

【10】4L《MOVE》

眼見STELLAR因為破格的性感風而得到關注，當年有不少女團都仿傚她們，其中以4L最為突出，出道曲《MOVE》的MV可說是「集以上9首於一身」。不過可惜，過分色情令怨聲載道，反令觀眾對她們反感。

+ 7 + 7 + 7

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