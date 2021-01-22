穿低胸短裙被嘲「沒穿內褲」　網紅怒吼餐廳老闆：我有張開腿嗎？

撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-01-22 17:41

如果不是去高級餐廳用膳，相信大家都不會特別在意穿甚麼衣服去。不過，如果穿得過分暴露的話，又難免會招惹是非。韓國afreecatv直播主감동란 (kamdongran)，近日以性感打扮到釜山一間餐廳用餐，卻被餐廳員工在背後暗嘲她「沒穿底褲」。

kamdongran到餐廳吃鮑魚粥／YouTube@감동란TV

韓國afreecatv直播主감동란(kamdongran)最近於YouTube上上載一條影片，2天已經累積超過100萬點擊率。她於影片中穿著超性感低胸短裙，到一間位於釜山的餐廳，點了著名的鮑魚粥吃。

豈料在上廁所期間，餐廳店員竟對她評頭品足，指她「沒穿內褲」、「胸是假的」、「是瘋子」等。因為kamdongran當時正在進行直播，所以對話全部被錄下來，kamdongran回來後看到網民的留言，馬上翻查影片，並當場與老闆對質。

▼▼▼點擊影片看老闆與kamdongran對質▼▼▼

1990年出生的kamdongran，今年30歲，去年才加入afreecatv當直播主。在直播期間，她經常都會穿性感衣服上鏡，大show傲人的身材。

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同場加映：清純女團轉戰YouTube大騷身材

韓國網紅林李知Leezy（譯音），曾經因為被指外表長得像日本知名女星廣末涼子而人氣急升。女團、演員出身的她近年轉戰YouTube界，穿著極度性感的衣服演奏樂器。

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同場加映：韓國第一童顏美女牙醫

今年52歲的李秀珍 （譯音），是一名牙科醫生，現時於首爾經營一間牙科診所。畢業於韓國名校首爾大學牙科的她，爺爺是韓醫師、父親是外科醫生，家族三代都是從醫的醫學世家。

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