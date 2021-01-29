情場如炒股入貨要趁早？網民勸世讀U要識女仔｜出Pool補習班#68

撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-01-29 16:43

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《暗戀橘生淮南》劇照

近日，遊戲驛站GameStop（GME）因沽空機構持有大量看淡空倉，被Reddit社群r/wallstreetbets散戶網民組隊狂買狙擊，以「挾淡倉」(Short Squeeze) 形式成功打贏唱淡GameStop的機構與對沖基金Melvin Capital及Citron Research，令兩者都相繼認輸平淡倉損手離場，被喻為是「大衛打敗哥利亞」。

有網民笑言情場如股票市場，更在連登討論區開Po「勸大家讀緊 u 就要識女仔，否則好易發生 short squeeze」，勸一眾網民「大學時期開始入貨，趁低吸納」，否則「接近廿尾嘅時候，你就可能會發生 short squeeze ，開始要接受市場上缺點多嘅女人」。

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