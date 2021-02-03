撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-02-03 15:09

韓國動物保護機構「Beagle Rescue Network」（下稱BRN）日前在IG上發布文章，指大邱市一間動物園，去年開始因為疫情而出現經營困難，竟然將園內的動物放置不管，甚至將牠們殘酷殺死。

猴子籠全部都是一條條冰柱／naver blog@금빛실타래

BRN近日接到有市民舉報，指大邱一間動物園去年開始因為疫情而出現經營困難的情況，將園內的動物放置不理，甚至將一些動物以殘酷的方法殺死。受害的動物，包括有瀕臨絕種危機的猴子、駱駝、浣熊、山羊、鴨子、兔子等。機構未有提及涉及的動物數字，根據多間韓媒的報道，至少有20隻。

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一個住在附近的熱心市民，10個月前發現了這裡的動物有異樣。她表示，當時有山羊和兔子從動物園逃出，騷擾附近的民居。於是，她和家人就開始照顧這裡的動物，「那裡斷水斷電，我們每次都要從山下將一袋袋的糧食和水搬上去，非常吃力」。她將每次去照顧動物的過程都拍下來，紀錄在自己的blog上。

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她在blog裡面曾經提及，去年曾經將事件通報大邱市政府，得到的回覆是「相關人員曾經出動9次到動物園視察，但似乎這已經是盡力做到最好的狀況」。於是，她透過動物律師，聯絡到動物保護機構BRN，希望他們能救助這群動物。在BRN發布相關消息後，大邱市政府回應表示會徹底調查事件，若發現有人違規，定必依法處理。

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