早前報道16個月大領養孩子鄭仁被養父母虐待至死的事件的韓國時事節目《想知道真相》，近日再揭發一宗大型性虐待事件。一名吳姓牧師，被指在過去20年間，涉嫌借「洗脫淫穢罪」為名，逼使多名未成年教友與其發生性行為。另外，他所屬的教會，更被指是「大型性虐待集團」。

位於韓國安山市的「Y教會」／《想知道真相》截圖

涉事的教會，是位於韓國安山市的「Y教會」。該教會大約於20年前創立，在區內算是有名的教會。多名曾經寄宿在教會的受害者日前接受《想知道真相》的訪問，表示當年父母被教會的人遊說，指教會內有「首爾大學畢業的老師」，負責教育小朋友，並「保證小孩子到20歲必定能成為成功的人回到父母身邊」，於是，父母便將他們送到教會，進行寄宿生活。不過，實際上的寄宿生活是怎樣？看看受害人怎樣說。

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有牧師強迫教徒性交

教會最大的掌權者，就是「吳牧師」，他亦被指是是次事件的最大加害者。報道指早在20年前，他就以與「N號房」類近的手法，性虐待超過30名未成年寄宿生。根據受害人的口供，吳牧師會借「洗脫淫穢罪」為名，要求寄宿學生進入他的房間內，然後以各種變態手法，威迫他們進行性交。

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交不夠貢獻費即被打

除了吳牧師之外，他的夫人亦是加害者之一。他的夫人是負責管理教會的貢獻費。當寄宿生的年齡越大，他們就需要負責承擔教會的「貢獻費」，他們會被稱為「物脈」。有受害人指，他們需要定期參加「黃金聚會」，在聚會上，大家都要將貢獻的金額公開，「如果金額未達到預期的目標的話，會讓大家以暴力攻擊他」。

女生淪生仔機器



可怕的，並不只有這些。教會的寄宿生，一到20歲就會被安排結婚。一名本身育有2名女兒的母親，接受節目訪問時表示，大女兒在7年前，即她高3的時候，連原本考進了的大學都沒有去，而且還離家出走。7年間，大女兒沒有回過家，只要偶爾會打電話回家拿錢。自從有一次，小女兒在巴士上偶遇姐姐，發覺她從「細碼變成大碼」，遂揭發她7年竟然結婚2次，還生了3個小孩。到底中間發生了甚麼可怕的事？

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事件自去年12月，3名女受害人以「性虐待」控告吳牧師後，才得到大眾關注。現時，該教會的相關人員正在接受調查中。