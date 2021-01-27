撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-01-27 15:40

韓國電視台MBC節目《遇見你》，是一套以VR實境技術替觀眾實現願望的節目。去年，該節目將一名因白血病在7歲時離世的小女孩以VR技術重現在其母親面前，感動了不少人。節目日前播出第2季，找來一名51歲的單親爸爸，他的妻子4年前因病離世，遺下了5名子女，節目用VR實境技術將離世多年的太太重現眼前.....

一名51歲、育有5名子女的單親爸爸，透過節目與4年前去世的妻子重遇／MBC網站圖片

妻子4年前因病去世

今季故事的主角，是51歲的金政秀。他與愛妻育有5名子女，婚後一直過著美滿的生活。可惜，妻子在4年前因病離世。當時，最大的女兒只得13歲，而最小的兒子只得5歲。

金政秀帶著5名子女到骨灰堂探望妻子／《遇見你》截圖

子女起初反對參加

金政秀的17歲大女兒金鍾彬表示，起初聽到爸爸說要參加節目後，十分反對。她坦言，覺得這個做法有點自私，「我其實不再見媽媽也沒關係，而且好不容易才放下了媽媽」，但爸爸多番求他們，讓她明白到「這是爸爸最後的願望」。

大女兒金鍾彬／《遇見你》截圖

淚談參加節目動機

金政秀和妻子一直十分恩愛，「每天睡覺我都會抱著她」。就算妻子離開4年，他仍然未能忘掉妻子，「就算是遠遠看著她的影子，我也想見」。另外，他亦表示，除了最大的兩名女兒之外，其餘的子女對妻子的印象其實不太清楚，所以亦希望能透過節目令他們時常記住媽媽。

製作組製造回憶空間

《遇見你》的製作組，由半年前開始接觸金政秀一家人，了解他們和亡者的回憶，以便製作出最真實的回憶空間。經了解後，製作組決定製作兩個場景，一個是亡者生前最愛的樹林，另一個則是他們一家七口曾經居住的家。

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