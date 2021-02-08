撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-08 17:37

日本特別多奇怪職業，相信大家都聽過「陪瞓員」，就是只在床上陪伴客人睡覺，不涉及性交易的工作，但實際到底是如何運作的呢？近日日本節目《給与明細》邀請了寫真偶像德江かな潛入陪睡公司試做一晚，結果當晚她竟然狂賺24萬日圓（約18,000港元）。

《給与明細》邀請22歲的德江かな，到陪睡公司試做一晚。（節目截圖）

《給与明細》邀請22歲的德江かな，到陪睡公司「東京添い寝クラブ リフレ」試做一晚。德江去陪睡公司聽了講座，原來陪瞓員每接一個客人只需給公司1,000日圓（約74港元）介紹費，其他費用都會直接給陪瞓員賺。德本當晚工作了3小時，她服務了2個客人的，最後收到的工資總共多達24萬，到底實際的陪睡工作是怎樣的呢！

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德江かな是22歲的寫真偶像，15歲時演出「近畿日本ツーリスト」廣告而引起話題。2017年首次推出寫真DVD便獲得Amazon及DMM銷量冠軍，雖然出材豐滿，亦有不少超性感的作品，但仍被稱為「平成最後的清純寫真偶像」。

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無論身邊的男女神樣貌幾出眾，散發出幾多仙氣，都請記住他們都是人，都有其他人見不到的醜陋一面。日本寫真偶像仲村Mahiro上節目《有吉反省會》公開一個她的超噁心壞習慣，嚇壞主持。

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同場加映︰日新生代寫真女王一張相被封「100億萬年一遇」 被指是結衣接班人

自從出現橋本環奈這個「千年一遇美少女」之後，「N年一遇」就成為日本媒體形容式誇獎某人的常用字。近日，有媒體竟然用到「100億萬年一遇的逸材」形容新生代寫真偶像高崎かなみ（Kanami）最新上載的照片，引起網民熱烈討論。

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