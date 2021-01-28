撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-01-28 07:00

新垣結衣和星野源主演的《逃避雖可恥但有用》事隔4年多，終於在2021年一月播出電視劇版的續集《新春特別篇》，想當年劇集片尾播放的戀愛舞在香港也掀起過一陣熱潮，看似簡單但不是人人都跳到。日本有位經常在節目《月曜夜未央》出現，被稱為「運動神經為零的女子」也挑戰戀愛舞，不過超奇怪的舞姿就引網民爆笑。

結衣BB事為劇集拍了一段新跳舞片，內容與舊版一樣。（《逃避雖可恥但有用新春特別篇》劇照）

日本超人氣綜藝節目《月曜夜未央》中，經常出現一位被稱為「運動神經為零的女人」郡司小姐。她曾經因為不懂單腳跳而紅遍網絡，之後也多次上節目挑戰不同運動，對普通人來說再簡單不過的動作，她都無法完成，例如轉呼拉圈、玩公園的繩網陣等，不過爆笑的姿勢卻令網民大呼可愛。早前她就在YouTube頻道上載短片挑戰跳結衣BB的戀愛舞，但不擅長運動的她卻露出爆笑舞姿，對比她擅長舞蹈的妹妹，兩人簡直南轅北轍。

郡司小姐被稱為「運動神經為零的女人」，她無法單腳跳的片段紅遍網絡。（《月曜夜未央》截圖）

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郡司小姐之後再上載了妹妹為她進行地獄訓練的短片，見妹妹為了這個手腳超級不協調的姐姐，很努力地糾正她每一個動作，郡司小姐自己也不停練習。最後，她竟然脫胎換骨，成功跳完整段舞，還模仿原版《逃恥》片段拍了一段影片。

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