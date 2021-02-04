撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-04 18:17

說起日文歌，不得不提《新世紀福音戰士》（EVA）的主題曲《殘酷天使的行動綱領》，就算沒看過EVA或者不懂日文的人都一定聽過這首歌，日本著名作詞人及川眠子的作品。近日，及川眠子在節目上分享20年前的往事，她竟曾與一個小鮮肉結婚並幾乎將全部財產都花在他身上。

及川眠子最出名的代表作就是EVA主題曲《殘酷天使的行動綱領》。（節目截圖）

及川眠子現年60歲，是日本有名的作詞人，她最出名的代表作就是EVA主題曲《殘酷天使的行動綱領》，光是這首歌就為她帶來6億日圓（約4,500萬港元）版權收入。近日她獲邀擔任節目《激レアさんを連れてきた》嘉賓，分享20年前的婚姻故事。當年她去外地旅行時戀上了一名比她年輕18歲的小鮮肉，之後更為他幾乎花光了財產，戶口最後只剩32,000日圓（約2,300港元），到底發生甚麼事？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看及川眠子怎樣為小鮮肉散盡身家👇🏻👇🏻👇🏻

+ 35 + 35 + 35

人不可以貎相，無論身邊的男女神樣貌幾出眾，散發出幾多仙氣，都請記住他們都是人，都有其他人見不到的醜陋一面。日本寫真偶像仲村Mahiro上節目《有吉反省會》公開一個她的超噁心壞習慣，嚇壞主持。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看她怎樣用乳貼製成另類作品👇🏻👇🏻👇🏻

+ 27 + 27 + 27

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰日本44歲髮型師年賺過億養5個子女 逆天童顏像中學生震驚網民

在很多人的家庭中，爸爸總是擔當一家之主的角色，外出賺錢養家兼抽時間陪家人，他們的臉上亦會出現歲月的痕跡。然而，日本節目《家、ついてってイイですか》採訪了一位髮型師，是5個子女的父親，辛勤工作每年賺過億養家，但他竟有著逆天童顏，還被認錯是中學生。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看44歲爸爸的童顏👇🏻👇🏻👇🏻

+ 14 + 14 + 14

點擊看全文︰日本44歲髮型師年賺過億養5個子女 逆天童顏像中學生震驚網民

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥