撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-08 18:03

每一個寂寞的晚上，男生都試過找自己的硬碟女神尋求慰藉，最近有網上調查，由網民票選「我最喜歡的AV女優」TOP 10，你中心的女神又有冇上榜？

雞排妹鄭家純主持的網路節目《深夜保健室》，票選男生最喜歡的「暗黑女神」，超過兩千人參與調查，最近結果終於出爐，令人意外的是波多野結衣竟然TOP 10不入，連AV達人一劍浣春秋都表示，再強的女優，也有老去的時候，那麼新TOP 10到底是誰？

桃乃木香奈都榜上有名，令不少網民大呼識貨！

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說起深田詠美，老司機的第一個反應很可能是「她很搞笑」，對於一個本業是AV女優的人來說，這樣的印象可以說是前無古人，而她的影片成績也絕不失禮，長居銷售榜前列，成功背後卻絕非偶然。雖然靠著整容引起關注，不過真正令她成為行內頂尖份子的，翻身企穩的，卻是...

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AV男優很幸福？相信不少人都知道，這工作沒想像中簡單，不過近日現役AV男優吉村卓一篇TWITTER發文，意外揭露男優辛酸一面。

因為肺炎疫情關係，日本AV工作陷入當停工狀態，AV達人一劍浣春秋，引述吉村卓早前在TWITTER發文，指他個人亦十分注重安全，日本的緊急狀態一日未解除，他就不接工作，直言就算長期停工也沒關係。

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同場加映：波多野結衣險淪片商炮灰 一個舉動逆轉命運 11個原因翻身爆紅

日本兩大結衣BB之一，波多野結衣作為日本傳奇女優，可以企穩一線女優的地位，絕對不是靠個樣就成功，她的際遇更顛覆了日本AV界，不過你可能不知道，她差點就被片商放棄，消聲匿跡。她是如何在競爭激烈的環境下長期企穩？這11個故事讓你了解，陪男生渡過無數晚上的女神。

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