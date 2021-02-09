撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-02-09 17:37

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影在2001年上映，轉眼間踏入20周年，當年的小演員如主角丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）等已各有成就，究竟一眾演員20 年後的今日是什麼模樣？《開罐opener》找來20個哈利波等演員的近況和模樣，一起來集體回憶。

一眾哈利波特演員年多前曾共聚，大家可還記得他們嗎？左邊起「馬份」湯姆費頓、「妙麗」艾瑪華森、「露娜」伊凡娜林奇（Evanna Lynch）、「金妮」邦妮萊特（Bonnie Wright）和「奈威」馬修路易斯（Matthew Lewis）。

2021年為《哈利波特》上映20周年，該系列電影在全球爆紅，更是90後的童年回憶。上月初更傳出消息，指華納兄弟（Warner Bros.）正積極地開發《哈利波特》影集，有望在自家串流平台HBO Max上架。



不經不覺，這部魔法系列電影已陪伴大家逾20年，當年的童星，已經長大成人。個個都仔/女大十八變， 小演員們長大後的樣子，你們還認得麼？

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