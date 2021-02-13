撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-13 06:46

情人節又到，無論是單身還是有伴侶的少女，都喜歡看著劇集幻想甜蜜劇情發生在自己身上。溫柔甜吻、性感法式吻、霸道強吻等，在電視螢幕看到的每一種吻法都叫人心動。近日日本國寶級帥哥神尾楓珠就上節目《しゃべくり007》親身示範拍吻戲的節細，說到拍強吻戲原來不能真的太大力，而是要注意兩個技巧。

神尾楓珠今年22歲，是日本超人氣新生代男演員，在2020年獲選《Vivi》的國寶級帥哥排行榜「NEXT」部門第一位。別看他年紀輕輕，他是同齡的演員中演得最多吻戲的人，亦有「Kiss專家」之稱。在他有份演出的2020年的劇集《在灰色箱中》，他竟然與其他4個主要角色都有吻戲。

神尾楓珠竟然與其他4個主要角色都有吻戲。（《在灰色箱中》）

與好朋友萩原利久也有吻過，可謂「男女通殺」。（《在灰色箱中》）

近日，神尾楓珠上節目《しゃべくり007》分享如何拍到完美吻戲，原來在鏡頭看上去要拍得好看，他全靠一個動作令畫面更漂亮。其次就是讓很多少女都心動的霸道強吻，其實不是真的要用力吻下去，這樣反而會令演員不愉快，所以要輕力地做出強吻效果，主要靠2個細節位。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看他示範吻戲👇🏻👇🏻👇🏻

+ 37 + 37 + 37

同場加映︰日本Model試做陪瞓員3小時純瞓覺賺24萬 付錢即可解鎖特別服務？

日本特別多奇怪職業，相信大家都聽過「陪瞓員」，就是只在床上陪伴客人睡覺，不涉及性交易的工作，但實際到底是如何運作的呢？近日日本節目《給与明細》邀請了寫真偶像德江かな潛入陪睡公司試做一晚，結果當晚她竟然狂賺24萬日圓（約18,000港元）。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看德江かな實試陪睡工作👇🏻👇🏻👇🏻

+ 20 + 20 + 20

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰情人節玩交友App約會？8招識穿假人和騙子 越靚仔多相越可疑

臨近情人節，大家預備好要約會過節未呢？交友App越來越普遍，想必很多單身人士都想在情人節當天同交友App認識的新朋友一起感受浪漫氣氛。不過建議大家千萬要小心，因為網絡交友就算見到相，都未必可信。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看8招交友App型男陷阱👇🏻👇🏻👇🏻

點擊看全文︰情人節玩交友App約會？8招識穿假人和騙子 越靚仔多相越可疑

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥