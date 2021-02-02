撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-02 17:49

無論身邊的男女神樣貌幾出眾，散發出幾多仙氣，都請記住他們都是人，都有其他人見不到的醜陋一面。日本寫真偶像仲村Mahiro上節目《有吉反省會》公開一個她的超噁心壞習慣，嚇壞主持。

日本節目《有吉反省會》邀請了寫真偶像仲村Mahiro分享一個秘密，她說自己習慣平日洗澡時撕下身上的乳貼，再黏到浴室牆上。因為她從事演藝工作經常需要貼乳貼，而下班回到家洗澡時，乳貼是身上最後一樣需要卸下的「衣服」，她就會貼在牆上紀念一天的辛勞。一眾主持聽畢立刻嚇呆，節目組後來還安排她廢物利用，猜猜那些乳貼可以做什麼？

仲村Mahiro獲邀在《有吉反省會》中講出自己的秘密。（節目截圖）

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仲村Mahiro今年25歲，2017年成為關西近畿大學的學生女子組合「Kindai Girls」成員開始演藝活動。2019年從大阪去到東京發展，並成為寫真偶像。她有一項特技，就是擅長跳棒操，是體操運動的一種，因而吸引了不少粉絲。另外，她在大學時期還取得了中學教師牌照，是一個老師喔。

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