撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-14 07:00

三上悠亞、深田詠美、橋本有菜齊齊同大家拜年！2021農曆新年出不了街，為什麼不找陪你渡過無數個寂寞晚上的「女神」？當然，她們也沒有忘記你，這12位女優穿上新年裝，向大家拜年「派利市（Ｘ）派福利（Ｏ）」。

繼萬聖節及聖誕節令大家大飽眼福之後，迎來了第三個大節日：農曆新年。陪我們渡過每一個晚上的女優們，當然不會缺席，紛紛把握機會貼上火辣美照，祝大家有個火辣辣的新年。說不多說，去圖！

三上悠亞及樞木葵向大家拜年。

👇👇👇按圖看12位女優拜年照👇👇👇

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睇完新年相，不如回味一下聖誕節啦！三上悠亞、橋本有菜等一眾AV女優化身聖誕女郎陪大家過聖誕。大時大節又怎少得了一向搞笑的深田詠美，今年她都沒有令人失望，反王道而行，未有PO真相都算，更開宗明義舊相，騎呢內容笑翻一班網友。

👇👇👇按圖看11位女優美照👇👇👇

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睇完新年聖誕睇咩好？緊係睇萬聖節COSPLAY啦！三上悠亞扮禰豆子喎！日本除了地味萬聖節COSPLAY之外，一眾AV女優亦大玩另類變裝，深田詠美、橋本有菜大派福利，讓大家看到平時見不到的一面，亦令網民大飽眼福。平日SELL長腿的橋本有菜難得谷胸上陣，三上悠亞收起性感卻更吸睛。連已引退的明日花綺羅、羽咲美晴都加入戰團。

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？

對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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