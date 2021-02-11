撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-11 13:16

今年情人節適逢在初三及周日，天文台料當日天晴溫暖，氣溫介乎18至24度。天氣雖好，但難保女友心情時陰時晴，剛巧情人節又撞正初三赤口，有網民列出N個激嬲女友騎呢原因，提提各位兄弟小心以免中招。

今年情人節適逢在初三及周日，天文台料當日天晴溫暖，氣溫介乎18至24度。（資料圖片/余俊亮攝）

激嬲女友的理由層出不窮，日前有網民在連登討論區開Po，盤點「一人一個最L離譜女朋友嬲嘅原因」，網民紛紛留言寫下誤中女友地雷的經過，個個都死狀慘烈。今年情人節撞正初三赤口，為免誤中地雷被女友「開年」，以下激嬲女友騎呢原因，各位男生要參考「前人」的慘痛經驗多加留神。

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