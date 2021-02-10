撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-10 18:42

周柏豪近來主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》上架，造型被網民瘋狂吐槽，不止樣衰更MK味濃，其實過去不論電影還是電視劇，都有古裝造型出事，中伏的演員不乏大明星。

大至范冰冰、迪麗熱巴、劉詩詩等國際影星，小至TVB小生楊明、李逸朗，歌演兩棲藝人鍾欣潼、周柏豪等，全部都中過古裝造型伏，髮型是出事重災區，當中不少獲一致負評，成為演員生涯的黑歷史。

網民嘲諷周柏豪是MK版自來也。

👇👇👇按圖看這11位藝人的黑歷史👇👇👇

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「人人影視字幕組」團滅，網上哀鴻遍野，並感嘆字幕組的生存空間愈來愈小，亦勾起不少網民對看字幕組的回憶。上海警方周三（3日）指出偵破一宗侵犯影視作品著作權案，拒捕14名疑犯，涉案金額超過1600萬元，據指涉案的是內地最大規模的影視字幕組「人人影視字幕組」。不少不懂日語、韓語的網民，都是靠字幕組來接觸外國節目，更因此產生了不少特有的有趣共鳴及經歷。

👇👇👇按圖看14個字組必遇經歷👇👇👇

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網民做過的瘋狂事，又點止推高GME股價？人一多，連軍事基地都夠膽闖，還記得早前有人號召火影跑衝入51區嗎？別以為只得外國才有黐線佬，香港一樣有一堆，另外台灣更有PTT鄉民合力起底，破解拐帶小女孩的男子身份，成功阻止悲劇發生！

👇👇👇按圖看8件網民做過的瘋狂事👇👇👇

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同場加映：網民票選AV女優TOP 10 波多野沒落、天使萌、桃乃木強勢回歸

雞排妹鄭家純主持的網路節目《深夜保健室》，票選男生最喜歡的「暗黑女神」，超過兩千人參與調查，最近結果終於出爐，令人意外的是波多野結衣竟然TOP 10不入，連AV達人一劍浣春秋都表示，再強的女優，也有老去的時候，那麼新TOP 10到底是誰？

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