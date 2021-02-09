牛年運程｜姓名都會犯太歲！這12個字形要小心　呢位藝人全名中晒

撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-09 07:00

2021牛年來到，想來年順順利利，想必不少人都會留意自己有否犯太歲以攝太歲保平安。不過原來除了生肖，我們的姓名亦一樣會犯太歲！台灣著名命理師湯鎮瑋在其著作《2021牛轉錢坤開運農民曆》中歸納出今年會犯太歲的字形，即睇你的名字有沒有「中招」！

（Instagram@keung_show , sisleychoi）

湯老師提到的犯太歲名字，主要以字形而非部首為單位，單字如浩、星、生均屬牛形字；單字如貝、寶、賀則屬貝形字。以下所提及的單字只是例子之一，並非包括所有單字。大家不妨參考例子再看看自己名字有否上榜！

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根據以上字例，會發現不少藝人的名字均有犯太歲！例如羊形字代表有今年「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」姜濤、貝形字則有TVB視后蔡思貝，他們均有一字犯太歲。而數「最嚴重」的則是前輩級的「校長」譚詠麟！譚及詠二字均屬言形字、麟則屬鹿形字。

那他們各自有甚麼需要注意？那就是根據犯太歲該單字所在的位置而有所不同！

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同場加映：2021牛年犯太歲攝太歲熱點/吉時/流程攻略

即將踏入農曆新年2021 牛年，想來年一切順順利利，犯太歲的朋友們不妨到廟宇攝太歲，祈求太歲保佑。《開罐 Opener》為大家整理了2021牛年攝太歲、拜太歲實用資訊，包括犯太歲五大生肖、攝太歲、拜太歲熱點及吉時，亦請來著名堪輿學家麥玲玲師傅為大家提供化解方法及注意事項！

在詳細講述攝太歲、拜太歲之前，當然要知道哪些生肖犯太歲！👇👇👇點圖睇5大犯太歲生肖及注意事項👇👇👇

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