撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-16 07:00

大家還記得《女王的教室》嗎？是90後童年必追日劇，心目中的經典地位無可取代，尤其是各位演員，年紀小小卻可以演譯校園欺凌等沉重的題材。該劇在2005年開播至今已差不多過了16年，當年的小學生現在都長大成人了，他們有的已結婚為人妻，有的仍然從事演藝活動、也有的完全不同樣。

《女王的教室》在2005年開播至今已差不多過了16年，當年的小學生現在都長大成人了。（《女王的教室》劇照）

《女王的教室》是無數90後成長中必看經典作品，除了由真正的日劇女王天海祐希主演，劇中的一眾小演員，例如志田未來（飾神田和美）和松川尚瑠輝（飾真鍋由介）的精湛演技也令觀眾印象深刻。事隔16年，他們的現在的樣子到底變成怎樣呢？《開罐Opener》為大家搜集了9位小演員長大後的樣子，你認得是哪位嗎？

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