水果雕刻︱日本神人將蘋果西瓜統統改頭換面！由幾何圖案玩到開花

撰文： 東方手藝人 最後更新日期： 2021-02-22 22:00

大家窩在家裡過年的這些天，但凡能想到的居家玩樂的法子，該學的該玩的都試過了吧？藝君今天就是來送新鮮玩法的！來分享新鮮手藝的~藝君不掐指也能算，現在大家家裡應該是水果儲量最多的時候，尤其是蘋果！

這麼多天了，不管是削皮的切粒的榨汁的做果醬的，應該也都差不多吃夠了吧，那不如一起來看看Tomoko Sato（佐藤朋子）更加優雅精緻的吃水果方式！

朋子第一次對水果雕刻感興趣，是在泰國旅行的途中，恰好遇上一場盛大的節日慶祝，按照泰國的習俗，會把食物雕刻得美輪美奐以作為祭祀品供奉。

回到日本以後，朋子還是對那些夢幻的水果雕刻心心念念，便決定要自己學習雕刻。蘿蔔、西瓜、蘋果、辣椒、哈密瓜……各種各樣的水果在朋子的刻刀下，都能開出花兒來，從簡單的幾何圖案到複雜的花式圖案信手捏來。

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不過這些水果並不是雕完就任其壞掉而浪費的，朋子享受的，除了雕刻的過程和美麗的圖案之外，還有的便正是這一種獨特的切水果方式。

除了在水果表面雕花之外，朋子還可以用果肉雕刻。說實話，這個水平，放在星級酒店裡，隨便端出來一朵就搖身一變成為幾百塊的蘿蔔吧。

當然了水果雕刻有一個最明顯的缺點，就是非常容易氧化，那樣的話無論是口感還是觀感，都會隨著時間的增長而直線下降。雖然朋子也試過把雕刻後的水果完全變成藝術品，通過一些專門的工序蒸發掉水分，的確可以做到類似於永生花那樣當做擺件，但如果有辦法可以不這樣多做一步呢？

於是，肥皂憑藉著便宜、可塑性強、保質期長、顏色豐富一系列的優點，成功躋身朋子的創作素材之中。普普通通的一塊肥皂，瞬間搖身一變，成為藝術品：▼▼▼

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