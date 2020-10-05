台網瘋傳「神秘水果」　金黃色皮果肉晶瑩剔透　網民嘆天價吃不起

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：
水果營養價值高富含各種礦物質，加上口感鮮美多汁深受市民喜愛，日前一名台灣網友好奇發問「有人知道這種水果的名字嗎」，並附上「神秘水果」的照片，貼文一出，釣出內行人留言解答。
原PO在「Dcard」貼出照片問道「不知道各位有沒有吃過這個水果，很好吃但一直不知道叫什麼名字，跪求解答」，只見水果外皮是金黃色，果肉則呈現透明，側面看起來像柳丁，不說還以為是新品種。
黃金果的膠原蛋白豐富，吃起來有微黏性口感。（Dcard）
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
問題曝光，網友留言回應，「黃金果好吃，我家有種」、「黃金果很貴很好吃，不容易種所以並不好買」、「黃金果，這水果超貴」、「冰起來更好吃，這個比龍眼甜」、「黃金果吃起來像果凍，可以補充膠原蛋白」、「超好吃！沒吃過的有機會一定要吃看看」、「很甜，應該是我吃過水果當中最甜的了」。
此外，也有人提醒黃金果吃起來有微黏性口感，「吃完嘴巴會黏住，但是真的好吃」、「我家有種覺得很好吃，這個容易氧化，而且超級黏嘴巴」、「黃金果！嘴唇不能碰到，碰到超黏」、「黃金果要用鐵湯匙挖著吃，不然會黏黏的」、「很黏，每次吃完不知道要洗幾次手，但是好好吃」。
同場加映：【揀水果貼士】日本專家簡易秘技　香蕉巨峰蜜瓜12款水果點揀最甜（點圖放大↓↓↓）
+8
+8
+8
【揀水果貼士】日本專家簡易秘技　香蕉巨峰蜜瓜12款水果點揀最甜
台女出嫁　阿爸怒睥新郎隔住mon都feel到殺氣　網民：怨念好重！
台男麥當勞買薯條超細份　上網投訴遭「5字驗證碼」恥笑：你很胖
恐怖怪魚竟是養顏聖品？台妻被月子餐尖牙魚肉嚇壞　網民批唔識貨
中秋節｜台媽DIY巴斯光年柚子　擺足1年崩壞皺皮　網嘆：巴斯老年
台仙氣美女買熱狗　店員盒上寫字求愛　網民暴動：我們也想認識你
延伸閱讀：
婦人好市多試鞋「高水準」行為 網大讚：連我自己都做不到
還記得「半屏山」髮型嗎？他po媽媽年代復古照 萬名網友懷舊
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
立刻Like！讚好《01熱話》：
01熱話
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。