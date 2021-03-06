撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-06 06:41

不少年輕人都嚮往擁有自己的小天地，但香港租貴，就算搬出來住，蝸居的面積都是偏小。日本Instagram大熱Hashtag「#一人暮らし」（意思為「獨居」）中，有不少獨居後租仔分享自己的一人生活，就算空間小但有格調！

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擁有一個自己的小天地固然開心，但香港寸金尺土，小小蝸居稍為沒有整理，就馬上變了垃圾崗。日本不少年輕人分享在Instagram分享獨居整理心得，不僅僅是收納，只要肯花多點心思或DIY，都能在IKEA、DIASO、MUJI、ZARA等連鎖家品店以相宜的價錢布置有質感的家居。

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「斷捨離」有什麼指標能夠作為參考呢？日本主婦YUKIKO就在網誌中提到在日常收納時，會謹記10大指標來衡量物件價值。萬一有物件不符合條件，就要果斷OUT！立下心腸跟該物件痛心道別。

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房間零碎物件堆積如山，想要收拾乾淨卻無從入手？Instagram上有不少用户分享他們的懶人收納心得，部分收納小物在IKEA、12元店Living Plaza及MUJI都能找到，而且$50就有交易，只需幾個簡單步驟，就能把房間整理得井井有條！

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