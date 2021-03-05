撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-05 16:57

今日（3月5日）是二十四節氣「驚蟄」，代表天氣回暖、雨量增多。天文台預料今個週末至下週初有驟雨，氣溫介乎18度至25度。濕度最高達95%。初春天氣潮濕，加上天氣時冷時暖，皮膚容易受刺激而面油狂標。不少後生仔一到中午已滿面油光，於是使用面油紙吸油，但面油紙如何使用才有效？《Opener 開罐》整理專家教5大吸油紙正確用法，原來抹走臉上所有油脂反而傷皮膚？

踏入潮濕的春天，面油不時出來打招呼，適當使用吸油紙有助減少油光滿面的慘況。（《先熱情地打掃吧》截圖）

踏入春天，天氣既潮濕又時冷時熱，皮脂腺發達的後生仔最容易臉部出油，導致油光滿臉，影響個人形象。不少年輕人是「大油田」，他們通常使用吸油紙吸走面上油脂，不過使用吸油紙也有講究之處！吸油紙有多種材質，包括常見的塑膠、麻質、日本和紙等，究竟應該怎樣揀？每次使用多少張吸油紙？台灣肌膚保養專家提醒一個錯誤方法吸油，導致粉刺、痘痘狂生！

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以為多洗面、多去角質就可控油？專家指一天洗面超過兩次，反而會出油更多！台灣YouTuber兼中醫師77老大教5招減少面部出油，只需兩款飲品即可抑制臉部、頭皮的出油量，更有助穩定肌膚、縮小毛孔。濕熱體質的朋友更容易臉部出油，即睇中醫師教你睇以下特徵自測是否濕熱！

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同場加映：潮濕天2種鞋最易腳臭

初春天氣潮濕多雨，氣溫回暖時，雙腳容易出汗，增加出現腳臭的機會。不想上異性屋企，脫鞋後卻傳出陣陣異味？

根據衛生防護中心的資料，足部多汗是主要導致腳臭的成因，足部的汗腺本身就比起身體其他部位更多，它們無時無刻都會排汗，當腳汗混合皮膚上的細菌時，便會產生惱人異味。《Opener開罐》整理專家教5大腳臭預防方法，有兩種鞋應該少穿，避免腳臭。台灣YouTuber兼中醫師77老大提供一招簡單方法，有效預防腳臭。

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