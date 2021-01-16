農歷新年前香港人習慣在家中大掃除，一般除了打掃客廳、房間和廚房，當然也少不了最常用的衣櫃！最近天氣寒冷，香港人的蝸居空間有限，要如何才能利用有限的位置收納又厚又笨重的衣物？日本有位收納專家拍片教大家如何用最「慳位」的方法摺衣服，總共分為9大類別，讓你善用衣櫃每一寸空間！

日本人氣收納專家、前時裝店店長赤工友里，在YouTube頻道「かぞく収納CHANNEL」上分享了超慳位的摺衫大法，連帽外套、牛仔褲、連身裙等比較難收納的衣物，也能輕鬆摺成小小的長方形，放到收納箱後就像時裝店裏的展示櫃般整齊！她一共示範了9種衣物的摺法，大家一起跟著整理衣櫃吧！

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同場加映：沖繩王族後裔暴食變100kg肥仔 被嘲似黑毛豬 勁減43kg後選校草

你是否有嘲笑過身邊肥胖的朋友？其實胖子最怕不是被人取笑身形，而是討厭被人覺得「無用」！日本最近又有超勵志的減肥故事，一位重100kg的沖繩男生因為想參加大學校草選舉，而被女同學當眾恥笑說「肥仔不配有夢想！」，於是下定決心減肥，結果令所有人都大吃一驚！

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