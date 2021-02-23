撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-23 19:12

UNIQLO推出的眾多系列中，UNIQLO U可算較受歡迎，舒適用料簡約設計，加上價錢唔貴，所以不少年輕人會入貨。但再好再多的產品，一般人還是沒有財力全都買好買滿。究竟在眾多產品中該如何選擇？選哪件才最划算、能在不同場合穿著？近日UNIQLO官網就釋出「萬用百搭」的UNIQLO U單品清單，不知從何入手的你不妨參考！

近日UNIQLO官網就釋出「萬用百搭」的UNIQLO U單品清單！（UNIQLO）

清單中共有8款產品推介，當中男女裝均各有推介。除了根據清單中的模特兒襯搭示範外，其實在UNIQLO日本官網中亦有不少用家投稿分享，今次記者就8款產品為大家搜羅各日本用家的親身示範，發現同一件衣服確實能穿出多種風格，相當值得大家參考！

8款產品以外，記者在瀏覽清單時亦發現到有一件曝光率超高的單品！幾乎過半的產品示範中均有它的身影！大家可以邊看邊細心留意！

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買新衣服前，不妨先做好收納！早前便有一款收納用品再度引起日本網民熱話，這款相當受歡迎的MUJI收納產品正是「やわらかポリエチレンケース」（PE儲物盒），香港同樣有售！

雖然不是最新產品，但憑着無印風標誌性的簡約白色外表、多個尺寸和形狀選擇、便於清潔的材質及可以加盒蓋方便疊放等特點而獲得不少網民的青睞，利用它把家居每個角落整理得井井有條，當中更有不少新奇用法，相當值得大家參考！🔻🔻🔻點圖睇網民熱推6種收納用法🔻🔻🔻

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同場加映：10個曾紅極一時的過氣潮牌 邊間仲未執？

主打美國及日本潮流品牌的日資連鎖服裝品牌ICE FIRE，在港已有近40年歷史，繼早前推出「Goodbye Sale」後，近日正式宣布將於3月全線結業。雖然新一代未必熟悉ICE FIRE，但於8、90年代至千禧年代頭，ICE FIRE可謂盛極一時，為不少崇尚潮牌朋友們必到的勝地，而招牌的SCENE Logo T恤亦是一代潮物，就算貴價仍有價有市。



不過隨着潮流的更替和市場的變化，大勢已去的品牌當然不止ICE FIRE。有些就算逃過結業一劫，卻風光不再。《開罐 opener》齊集網民熱數的10間盛極一時的潮牌，讓大家一同想當年。👇👇👇點圖睇10間過氣潮牌邊間仲未執？👇👇👇

仲有另外5間！點擊睇全文：ICE FIRE 3月全線結業 10個曾紅極一時的過氣潮牌 邊間仲未執？