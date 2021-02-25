撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-02-25 13:41

韓國演藝圈近日接二連三爆發校園暴力事件，多名自稱是校園暴力受害者的網民，在網上發文指控趙炳圭、(G)I-DLE穗珍、泫雅、金東希等藝人是校園暴力加害者。雖然當中有不少已被證實是造謠，但仍有少數事件仍然在發酵。以下這10名韓星，就曾經大爆自己是校園暴力的受害者，人氣男星姜丹尼爾小時候更因外表而被排擠！

最近憑著《驅魔麵館》人氣急升的金世正，在學時期也曾經被排擠｜《學校2017》劇照

校園暴力問題成因

校園暴力一直是韓國社會上的重大議題。韓國教育部在2019年以問卷調查方式訪問了全韓國小四至高三的372萬名學生，當中有1.6%（約6萬人）受訪者表示自己曾經遭受校園欺凌。而且，最近不少討論度極高韓劇都有涉及校園欺凌的成分，例如《SWEET HOME》、《驅魔麵館》、《PENTHOUSE》、《女神降臨》。以下是7個造成校園暴力的成因。

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10個曾遭受校園欺凌的韓星

韓國的演藝界、體育界近日接二連三爆發多宗校園欺凌事件，其中著名韓國排球女選手李在英、李多英更因為涉及校園暴力而被永久取消國家代表資格。以下這10名韓星，就曾經自爆自己是校園暴力的受害者。

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韓媒分析欺凌文化4大現象

韓國社會充斥著欺凌敗風，校園、職場、娛樂圈、體育界近年來均有嚴重事件發生，近日最轟動的，相信就是三項鐵人女選手崔淑賢（譯音）因長年遭教練虐待欺凌而自殺的事件。到底，欺凌文化在韓國為甚麼會這麼盛行？

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同場加映：5個曾傳不和的韓國女團

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