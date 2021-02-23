撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-02-23 15:07

台灣燒腦穿越神劇《想見你》，在亞洲各地有十分高人氣，飾演男主角的許光漢更於中港台日韓等地爆紅。日前，多個韓媒報道指，韓國有娛樂公司已經正式購買了劇集的版權，準備製成韓劇。消息傳出後，大批網民討論預想出演名單。不少網民建議由朴寶劍飾演男主角。

台劇《想見你》，於2019年11月至2020年2月播放，是一套關於時空穿越的劇集。故事講述女主角黃雨萱（柯佳嬿飾）原本有一個拍拖多年的男朋友王詮勝（許光漢飾），但有一天王詮勝上了一架失事的飛機後失蹤。因為太想念王詮勝，她有一天靈魂穿越到1998年、一個跟自己長得一模一樣的女孩陳韻如身上，並發現了一個跟失蹤男友長得一模一樣的男孩李子維。在錯綜複雜的時空中，她嘗試改變未來的命運及找出王詮勝失蹤的原因...

《想見你》

根據韓媒《朝鮮日報》的報道，韓國的NPO娛樂公司以及Lian Content，日前已經與台方完成《想見你》的版權交易合約，即將製成韓版。消息傳出後，不少韓國網民都十分興奮，熱烈討論韓版《想見你》的預想出演名單。

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15個韓星出道前後差很大

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